Coronavirus : des malades vont être évacués d'Alsace par TGV médicalisé, une première en Europe

Cela n'avait fait l'objet pour l'instant que d'un exercice de simulation : pour la première fois, un "TGV médicalisé" va être affrété mercredi 25 mars afin d'évacuer 30 patients, contaminés par le coronavirus, depuis Strasbourg et Mulhouse vers les pays de la Loire, moins touchés par l'épidémie, a annoncé ce mardi le ministre de la Santé, Olivier Véran.

"Demain, un TGV médicalisé, une première en Europe, transportera 30 malades de Strasbourg et Mulhouse vers des territoires où il y a de la place", a précisé le ministre, interrogé à l'Assemblée nationale lors des questions d'actualité au gouvernement. "Nous devons permettre à notre système de santé de soigner dans les meilleures conditions le plus grand nombre de patients". Or "il y a de la place dans certains territoires", a insisté Olivier Véran, en soulignant que "tous les établissements de santé publics et privés" étaient "mobilisés".

Selon nos informations, ce train sanitaire permettra l’évacuation dans un premier temps de 20 patients actuellement en réanimation dans la région Grand Est, vers les CHU d’Angers, de Nantes, du Mans et de la Roche-sur-Yon. Dans le train, mis à disposition par la SNCF, 4 patients seront installés par voiture, avec dans chaque voiture une équipe médicale constituée d’un médecin anesthésiste réanimateur, un interne, un infirmier anesthésiste et trois infirmiers, provenant du CHU de Nantes, du CHU d'Angers et de l’APHP d'Ile-de-France.