Coronavirus - "Ce sera quasiment impossible à gérer" : le maire de Cabourg s'inquiète d'"arrivées massives"

Avec l’annonce du confinement, c’est un phénomène que l’on a observé depuis le début de la semaine : un exode des grandes villes vers les provinces, les bords de mer, les lieux de villégiature. Nombre de Parisiens et habitants des grandes villes craignent de se retrouver enfermés dans leur petit appartement et se réfugient, soit vers leurs maisons secondaires, soient des résidences louées pour l’occasion.

Des impacts qui vont jusqu'à de la logistique très concrète : "Cela nous oblige demain à réorganiser le marché extérieur, mais aussi à multiplier les rondes car ils vont avoir tendance à se croire en vacances, et c’est d’ailleurs déjà le cas. J’en appelle aux responsabilités : la plage est un lieu public interdit, et les promenades en bord de mer également."

Face à cela, la mairie tente de multiplier les communications à destination des habitants et des nouveaux arrivants qui ne sont pas vraiment accueillis à bras ouverts. "Nous avons commencé depuis hier à multiplier les affiches dans la ville, nous avons une voiture équipée, des caméras qui sont sur la promenade et permettent de constater les infractions", commente le maire. "Nous allons faire de la pédagogie mais il y aura très vite des sanctions si cela s’amplifie." Car en effet, la météo très clémente fait souffler un "sentiment très particulier avec une ville fermée, mais avec un sentiment de villégiature."

Pour autant, maintenant que le message est passé, le maire ne déclare pas la guerre aux nouveaux venus. "On leur a dit qu’on ne pourrait pas accueillir tout cela en même temps, que la ville n’a pas l’infrastructure pour gérer tout cet épisode, cet afflux massif. Mais il faut faire cela en bonne intelligence, ceux qui ont des maisons et des jardins ont cette chance, qu'ils puissent en profiter, on peut comprendre, mais si on se retrouve avec des arrivées massives, ce sera quasiment impossible à gérer."