Coronavirus : se rendre à un enterrement est interdit, rappelle Edouard Philippe

A la téléspectatrice qui s'interrogeait sur la possibilité de se rendre à l'enterrement d'un ami, décédé il y a 48 heures, le chef du gouvernement a répondu par la négative : "Ce que je vais dire est terrible à entendre pour la téléspectatrice qui pose cette question mais je me dois d'être à la hauteur des fonctions que j'occupe, donc je vais répondre non."

Sur Twitter, la réponse apportée par le Premier ministre a ému et choqué des internautes, certains se retrouvant dans cette situation douloureuse, d'autres dénonçant l'hypocrisie d'avoir été autorisé à voter il y a seulement deux jours. "On ne peut assister à l'enterrement d'un proche. Pourtant le dimanche d'avant on pouvait voter. Que comprendre ? Sur quel avis scientifique repose cette contradiction ?" s'interroge Raymond C. par exemple.

Pour rappel, les seuls déplacements autorisés depuis ce mardi midi, et pour 15 jours minimum, sont ceux pour se rendre au travail (si le télétravail n'est pas possible), pour se rendre auprès d'un professionnel de santé, se déplacer pour la garde de ses enfants, pour aider les personnes vulnérables, faire de l'exercice physique, ou bien pour faire ses courses.