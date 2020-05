Coronavirus : la Corse veut un "green pass" pour tous les visiteurs

Cette proposition est extraite du plan de sortie progressive du confinement pour la Corse proposée par le Conseil exécutif à l'Assemblée de Corse. Parmi les mesures souhaitées, la mise en place à partir du 23 juin et pour une période de trois semaines renouvelable d'"un dispositif conditionnant l’accès au territoire à la présentation par la personne demandant à entrer en Corse d’un certificat sanitaire", c'est-à-dire à un test Covid-19 négatif.

"Les semaines nous séparant de la date du 23 juin seront consacrées à la mise en place de ce dispositif, aux plans médical, technique, juridique et financier" afin d'avoir notamment "des tests PCR Covid-19 rapides et fiables" et "une application permettant de s’en prévaloir", détaille le plan de l’exécutif corse tel que rapporté par le quotidien Corse Matin. Seraient concernées toutes les "personnes extérieures à la population résidente: Corses de la diaspora et autres touristes affinitaires, touristes d'agrément, touristes professionnels." Si l'Assemblée de Corse a validé la proposition, elle ne peut pas être mise en place sans l'aval des autorités nationales.