LCI vous répond sur le déconfinement : les personnes vulnérables peuvent elles bénéficier du chômage partiel ?

Placées en arrêt de travail jusqu’à la fin du mois d’avril, les personnes salariées vulnérables au coronavirus, et les personnes partageant leur domicile, ont vu leur situation changer depuis le 1er mai dernier. La loi de finance rectificative du 25 avril 2020 les a fait passer à cette date vers un dispositif de travail partiel si elles sont toujours dans l’incapacité d’exercer leur activité professionnelle. Ce dispositif leur permet de toucher environ 70% de leur salaire brut (84% du salaire net, 100% pour le SMIC) et de lisser les pertes de revenus sur le long terme. Cette indemnité est stable, contrairement au dispositif d’arrêt maladie qui est lui dégressif (66 % du salaire après 30 jours d'arrêt et de 50 % du salaire au bout de 60 jours d'arrêt pour les salariés justifiant d'une ancienneté inférieure à 5 ans par exemple). Le décret du 5 mai 2020 a précisé les contours de cette indemnisation assujettie à la remise à l’employeur d’un certificat d’isolement. Le texte fournit une liste précise des personnes vulnérables, parmi lesquelles notamment les personnes âgées de plus de 65 ans, celles souffrant de pathologies chroniques ou encore celles atteintes d’une immunodépression.