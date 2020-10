Les déplacements en Allemagne interdits aux habitants du Grand Est ?

De nombreux Alsaciens se sont rués dans les commerces allemands ce jeudi, craignant que les frontières ne ferment ce weekend entre les deux pays. Des inquiétudes renforcées par des messages très relayés sur les réseaux sociaux, indiquant que "dès samedi, les habitants du Grand Est ne pourront plus se rendre en Allemagne". Si les mesures prises outre-Rhin ont bien évolué au cours de la semaine, il n'en demeure pas moins que traverser la frontière reste possible. À condition de respecter une série de consignes.

"Sur son site, régulièrement mis à jour, l'institut précise que 'toute la France continentale' fait partie des "zones à risques nouvellement désignées", précise France Bleu. Une mesure qui prendra effet "samedi 17 octobre 2020 à minuit". La radio publique indique que, "comme c'est le cas pour toutes les autres régions françaises (sauf la Corse), tout habitant du Grand Est entrant en Allemagne sera soumis à l’obligation d'une quatorzaine et à un test de dépistage PCR ". Néanmoins, "la frontière restera ouverte et il n'y aura pas de contrôles systématiques comme cela avait été le cas pendant le confinement". Des contrôles seront bien entendus effectués, sans être forcément systématisés. Une position adoptée par l'ensemble des Länder allemands.

Les autorités allemandes, via un document officiel, ont apporté une série de précisions. Elles permettent notamment de fixer un cadre dérogatoire pour une partie de la population : si les allers-retours pour effectuer des courses ou faire le plein de carburant seront passibles d'amendes, des trajets resteront autorisés - à condition qu'ils puissent être justifiés : c'est le cas pour les travailleurs frontaliers, pour se rendre à des rendez-vous médicaux, mais également pour les étudiants qui seraient scolarisés dans le pays voisin. Tolérance également pour rendre visite à son conjoint ou ses enfants si ceux-ci se trouvent de l'autre côté de la frontière.

Notons enfin que des adaptations locales pourraient étalement être observées. France Bleu fait remarquer que "la Sarre, frontalière de la Moselle, devrait appliquer une dérogation de 24 heures", une information livrée par le député mosellan Christophe Arend, président du groupe d'amitié franco-allemande à l'Assemblée nationale. Dans ce cas de figure, un déplacement court pour faire ses courses serait toléré et ne ferait pas l'objet de sanctions.

Les Dernières Nouvelles d'Alsace rappellent que "cette mesure [de dérogation pour 24h]) n’est pour l’heure pas étendue aux deux autres Länder frontaliers de l’Alsace : le Bade-Wurtemberg et la Rhénanie-Palatinat", mais note que la Région Grand Est suit avec attention l'évolution de la situation. "Les Länder frontaliers poursuivent le travail d’harmonisation des dispositions en vigueur, sur leurs territoires respectifs", précise-t-on, notamment "en ce qui concerne les exemptions à l’obligation de produire un test PCR négatif pour pouvoir continuer à se rendre en Allemagne sans obligation de quarantaine."

Il est donc trompeur d'affirmer que les frontières entre la France et l'Allemagne vont être fermées. De nouvelles mesures sanitaires strictes entrent bien en vigueur et vont limiter les déplacements d'un pays à l'autre, mais un certain nombre d'habitants pourront continuer à transiter de part et d'autre de la frontière, notamment dans le cadre professionnel ou familial.