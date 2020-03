Les places en réanimation, des structures particulièrement exigeantes en moyens matériels et humains

Nerf de la guerre contre le Covid-19, les services de réanimation doivent impérativement augmenter leur capacité dans les jours qui viennent. Au niveau national, le gouvernement a l'ambition de la faire passer de 5.000 places avant la crise sanitaire à 14.000 places. Or, qui dit lits de réanimation dit aussi équipement médical spécifique et moyens humains importants.

Sur le plan des équipements, l'unité de réanimation devrait être dotée d'appareils permettant de faire des examens biologiques "délocalisés" et avoir accès à un établissement de transfusion sanguine. Une chambre "standard" est dotée d'une série d'équipements incontournables, parmi lesquels le moniteur de surveillance multiparamétrique, les modules de fréquence respiratoire, de pression artérielle, de surveillance de la température et un ventilateur lourd. Une unité de réanimation de dix lits doit comprendre un ventilateur de transport, un ventilateur non-invasif (VNI), du matériel pour intubation difficile ou encore un défibrillateur.

Ces très nombreuses recommandations comprennent des exigences géographiques (proximité des urgences et du plateau technique d’imagerie et de chirurgie, chambres individuelles, unités comprenant au moins huit lits, espaces dédiés aux personnels et à l'administration...). Chaque unité de réanimation doit en outre comprendre un PC de surveillance pour 8 à 12 lits.

En 2012, SRLF estimait les effectifs moyens, en France, à six médecins par service de réanimation. Le nombre de lits pour un seul médecin était plus élevé dans les CHU que dans les hôpitaux généraux et les établissements privés. Près de 36% des services déclaraient à l'époque, cependant, avoir au moins un poste vacant, et 7 services sur 10 faisaient appel à un médecin extérieur pour assurer la permanence de soins.

Selon cette enquête, chaque service disposait en moyenne de 29 infirmières, le ratio allant de deux à plus de trois patients par infirmière, "le nombre de patients pris en charge par infirmière augmentant avec la capacité du service". Chaque service comprenait en outre en moyenne 17 aides-soignants (de 3 à plus de 5 patients par aide-soignante selon les services).

Selon la carte actualisée par Santé Publique France, les services comptent à date 235 personnes en réanimation pour le Covid-19 dans le Bas-Rhin, 570 à Paris, 131 dans le Val d'Oise, 207 dans le Rhône, 149 dans les Bouches-du-Rhône.

Des chiffres à comparer avec les statistiques en temps normal. En 2012, on comptait ainsi 104.723 patients admis en réanimation sur un an, soit 286 patients par jour en moyenne, toutes pathologies confondues, sur l'ensemble du territoire.