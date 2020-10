Covid-19 : les ventes de cosmétiques dégringolent au premier semestre

Dans une étude parue en septembre dernier, le cabinet Nielsen révélait que le produit de beauté le plus délaissé était le rouge à lèvres avec une baisse des ventes de 26% depuis le déconfinement. Cette baisse forte, due au port du masque et à la météo caniculaire, succédait à une chute encore plus considérable des ventes (-75%) entre mars et mai pendant le confinement. En revanche, les ventes de mascara et de eyeliner avaient légèrement augmenté de +0,2% depuis le déconfinement.