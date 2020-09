Covid-19 : les visières de menton sont-elles une barrière efficace ?

Cette alternative au masque, qui peut être vue comme plus confortable, arrête en effet certes les grosses projections, mais elle n'est pas totalement étanche aux postillons. Elle pose en fait le même problème qu'une visière classique : pas de filtre, et donc les plus petites particules peuvent passer. Dans une étude publiée ce mardi par la revue américaine Physics of Fluids, des chercheurs de la Florida Atlantic University ont ainsi démontré, grâce à une expérience de visualisation par laser, qu'en cas d'éternuement et toux, une quantité notable de goutelettes parvient à s'échapper par dessous la visière et "dans une grande zone" devant et sur les côtés de la personne.

Si vous êtes néanmoins intéressé par cette protection qui peut être utilisée en complément du masque, sachez que ses différents modèles sont en rupture de stock. Clémence Pardigon, qui en montre un exemplaire dans la vidéo ci-dessus, assure avoir eu du mal à s'en procurer sur internet.