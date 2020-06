Liaison avec la Corse : toutes les restrictions de voyages levées dès le 3 juin

Le décret décrié établissait qu'il était impossible de rejoindre la Corse en avion sans motif impérieux lié à la santé, à des raisons familiales ou professionnelles jusqu'au 23 juin. En revanche, pour le ferry les attestations n'étaient déjà plus obligatoires. Seule la capacité du bateau à accueillir des passagers est limitée, afin de respecter les règles de la distanciation sociale.

Une distanciation plus difficile à appliquer dans un avion. Fin mai, l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) ont recommandé des mesures de distanciation physique "dans la mesure du possible" et le port d'un masque médical pour les voyages en avion.

Les agences recommandent le port par tous les passagers et le personnel aérien de masques médicaux, depuis leur entrée dans l'aéroport de départ jusqu'à leur arrivée à destination, avec une exception possible pour les enfants de moins de six ans. Ces masques doivent être changés toutes les quatre heures, et les passagers doivent s'assurer d'en avoir en quantité suffisante, mais les compagnies sont aussi incitées à avoir un stock pour pourvoir aux besoins.