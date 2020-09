Coronavirus : moins d'un enfant sur trois va retourner à l'école en septembre

"La crise de l'éducation est toujours aussi grave". Audrey Azoulay, directrice générale de l'Unesco, s'inquiète de la tournure que prennent les événements avec la pandémie de coronavirus. Malgré les efforts répétés de nombreux gouvernements, une large partie des enfants scolarisés dans le monde ne réintégra pas les établissements en septembre. Deux tiers d'entre eux pour être précis. Un chiffre alarmant.

Environ 1,5 milliard d'enfants sont scolarisés du pré-primaire au secondaire sur la planète. Quelques 900 millions d'entre eux effectuent d'habitude leur rentrée entre août et octobre, les autres étant dans un autre calendrier scolaire (janvier-novembre, mars-décembre etc). Sur ce total, l'organisation précise qu'environ 128 millions élèves ont déjà démarré dans une nouvelle classe et 433 millions devraient en faire de même dans les prochaines semaines, soit 561 millions d'élèves. A noter qu'une large part des apprenants "devrait suivre un enseignement à distance, de façon totale ou partielle". Une situation qui affecte les "populations les plus vulnérables" du fait des "inégalités persistantes".