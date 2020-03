Coronavirus : décès d'une caissière de supermarché à Saint-Denis

Aicha Issoudène, caissière et déléguée CGT quinquagénaire du grand magasin Carrefour de Saint-Denis, est morte du Covid-19. En arrêt de travail depuis le 17 février, elle est morte jeudi 26 mars. Devant l'entrée du magasin, les clients du supermarché s'arrêtent, attristés par la nouvelle : "C'est forcément quelqu'un que je connais, alors forcément, j'ai une pensée pour elle et pour sa famille", dit l'un de son accent de titi parisien. "Ca fait de la peine, c'est quelqu'un qu'on connait, qui est mort en faisant son travail", se désole un autre. La CGT Carrefour Hypermarchés , amère, voyait dans cette mort celle d'"une de ces travailleuses de l'ombre smicarde de plus à tomber au champ de travail", tandis que la direction du groupe déplorait "un drame absolu".

Si rien n'indique que la maladie a été contractée dans le magasin, partout en France, les salariés des magasins d'alimentation, en contact permanent avec le reste de la population, sont particulièrement exposés. Dans le Carrefour de Saint-Denis, on retrouve des mesures de sécurité visibles : des gants et des masques semblent équiper les agents de sécurité et de caisse. On peut même voir un vigile demander aux clients de respecter les distances de sécurité avant d'entrer dans le magasin, alors qu'il filtre les entrées des clients : seuls dix à douze clients peuvent franchir le rideau de fer.

Mais l'ensemble ne paraît pas suffisant aux clients : "Beaucoup de personne ne font pas attention. Regardez un peu : les distances de sécurité ne sont pas respectées. C'est un peu la pagaille, faut dire ce qui est", reconnait un client. Un écho aux images d'une foule particulièrement dense, le 17 mars, qui se pressait à l'entrée du même magasin, au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron.