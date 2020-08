Alors, est-il possible de se faire tester avant de retourner travailler ? Une équipe de TF1 a bravé ce parcours semé d'embûches. Et ça commence devant un laboratoire de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Deux cents personnes y patientent tous les jours pour se faire dépister. Il faut dire qu'aucun rendez-vous n'est nécessaire. Nos reporters ont tenté leur chance, mais ils vont vite se raviser, l’attente est beaucoup trop longue. Il faut compter au moins deux heures.

Deuxième essai, cette fois par téléphone, mais la plupart des laboratoires ne répondent pas. En cause, des lignes encombrées. Résultat, les files d’attente s’allongent partout en France. Selon un médecin, l’explication réside dans la prise en charge de ces tests. Ils sont désormais remboursés à 100% pour tout le monde. "C'est à la fois bien et pas bien. Bien parce que ça libère les médecins de certaines tâches, mais par contre quand on a besoin d'aller faire les tests pour un patient urgent, on a du mal. Alors on va essayer de trouver des solutions mais pour l'instant on est un peu coincé", explique le docteur Jean-Luc Leymarie, médecin à Rueil-Malmaison.

Ce parcours du combattant conduit ensuite notre équipe en banlieue parisienne. Et à l'écart des grandes villes, le constat est imparable, les files d'attente sont moins longues. Rendez-vous est donc pris dans un laboratoire de Nogent-sur-Marne. Ici certains patient se font tester avant de reprendre le travail. "On a l'obligation parce que les employeurs nous le demandent. C'est une nécessité surtout lorsqu'on est en contact avec de la clientèle", confirme un jeune homme.