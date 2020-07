Coronavirus : face à la vague de contaminations, la Guyane peut-elle tenir ?

Et la Guyane ne semble pas vraiment bénéficier de tous les moyens pour la contrer. "Il va falloir beaucoup" de renforts, a d'ores et déjà prévenu la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. "Il manque 300 soignants", avertit-elle. Selon la ministre, "plus de 100 personnes" sont déjà arrivées en Guyane pour venir en aide aux services hospitaliers. "Nous avons 1000 tests par jour, c'est plus haut que la moyenne nationale", a-t-elle déclaré à l'Assemblée nationale. "Nous avons plus de 2 millions de masques, nous avons les équipements et les moyens", mais "nous n'avons pas assez de ressources humaines aujourd'hui", a-t-elle reconnu.

Un manque de personnel qui contraste avec des hospitalisations toujours plus nombreuses. À ce jour, plus de 4.000 cas ont été recensés, dont 1.508 guéris. Dans le Centre hospitalier de Cayenne (CHC), hôpital de référence du territoire, le nombre d'hospitalisations est passé de 59 à 127 en deux semaines, et de 11 à 20 en réanimation. Sur cette période, le nombre de décès à l'hôpital a triplé (de 5 à 15).

"La situation est compliquée, notre système hospitalier n'est pas au mieux de sa forme", regrette Rémi, médecin urgentiste au CHC, dans des propos rapportés par l'AFP. "Le gros problème est la gestion de la fatigue et la capacité à ouvrir des lits dans de bonnes conditions et à temps."