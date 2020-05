Quatre questions sur la contamination de 34 salariés d'un abattoir du Loiret

C’est un rappel que le virus circule toujours. Dans le Loiret, 34 salariés d’un abattoir de Fleury-lès-Aubrais, près d’Orléans, ont été testés positifs au coronavirus. Ce sont d’abord trois cas confirmés qui ont été signalés par l’application Contact Covid. Les investigations menées par l’ARS et le centre hospitalier d’Orléans ont finalement permis de constater douze cas, puis 22 cas supplémentaires, pour un total de 34 donc. Aucun cas signalé n’est grave, mais les autorités craignent que l’ampleur de la propagation du virus ne soit plus importante encore.

Ce sont donc environ 400 salariés qui seront testés d’ici le mardi 19 mai, grâce aux unités mobiles du CHR d’Orléans. Un dépistage "assez considérable", qui "va permettre de faire un état des lieux exhaustif et précis de la présence et de la circulation du virus au sein de l'entreprise", selon Laurent Habert.

"Selon la DRH de l'entreprise, il y avait bien les masques, les gels, les prises de température à l'entrée de l'abattoir et il semble que le protocole ait été respecté", a déclaré en conférence de presse Pierre Pouesse, préfet du Loiret et de la région Centre-Val de Loire.

Interrogé sur la possible difficulté d'appliquer les gestes barrière dans les abattoirs, le directeur général de l’ARS a cependant estimé que les 34 cas confirmés, dans un lieu où travaillent 160 personnes, montraient "qu'il y a eu beaucoup de contacts et d'échanges dans cette unité au sein des personnels".

"Peut-être qu'il faudra qu'on regarde également, et ce sera un des buts de l'enquête, les conditions dans lesquelles les agents et les personnels sont ensemble, y compris en dehors des chaines de production. Il faudra voir si les gestes barrière et de distance physique ont été ou non appliqués".