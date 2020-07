Nos conseils pour (sup)porter le masque malgré les fortes chaleurs

CONSEILS PRATIQUES - Cet été 2020 ne ressemblera à aucun autre : il va falloir associer fortes températures et port du masque contre le coronavirus. Comment rester au frais malgré ce bout de tissu sur le visage ?

Depuis quelques semaines maintenant, l'été est arrivé en France. Et alors que les vacances se poursuivent, une bonne partie du pays est écrasé par les fortes chaleurs... auxquelles il faut associer le coronavirus. Tant que celui-ci circule et que l'épidémie n'est pas endiguée, le port du masque restera fortement recommandé par les autorités sanitaires, dans les espaces extérieurs où la distanciation physique n'est pas possible, et même obligatoire dans des espaces fermés accueillant du public, tels que les transports en commun. Alors que des températures supérieures à 40°C foisonnent en cette fin de mois de juillet, comment porter un masque sans suffoquer (sachant que, non, il n'est pas conseillé de le mouiller pour vous soulager) ?

Privilégier une couleur claire

En période de canicule, il est fréquent de conseiller de porter des vêtements clairs plutôt que des habits sombres. Il en est de même pour le port du masque. "Les couleurs sombres deviennent plus chaudes plus rapidement et attirent le soleil vers vous", explique à ABC11 le Dr Anne Rimoin, professeur de maladies infectieuses. "Portez plutôt un masque de couleur claire." Ceux en tissu aux couleurs sombres attendront donc le retour de l'automne, au détriment de ceux en blanc ou bleu ciel, plus courants.

Le coton, tissu à préférer

Le tissu, justement, semble particulièrement important. "La façon dont vous respirez à travers un matériau est aussi importante que la façon dont il arrête" le virus, indique à CNN Anne Rimoin, professeur d'épidémiologie. Elle conseille d'utiliser un masque en coton, plus "respirable" et "confortable", selon elle. "Même si le coton n'évacue pas l'humidité, il est plus respirable que les tissus synthétiques comme le polyester", admet de son côté Nicole Jochim, étudiante en médecine, à The Philadelphia Inquirer.

Respirer par le nez plutôt que la bouche

Autre élément : la façon de respirer. "Favorisez la respiration par le nez avec la bouche fermée lors du port du masque", conseille l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST), un organisme québécois. La respiration par le nez "génère moins de chaleur et d'humidité qui seront retenues dans le masque". Toutefois, ce conseil n'est pas valable lors d'un effort physique, durant lequel le port du masque n'est d'ailleurs pas recommandé. "Il n'est possible de préserver une respiration nasale que lors d'un effort faible à modéré", admet l'institut.

Le porter correctement

De plus, l'IRSST préconise de porter convenablement le masque. "Choisir un masque bien ajusté à la forme et à la taille du visage peut réduire l'inconfort. Il comprend généralement une bandelette ajustable au nez et des lanières qui s'attachent derrière la tête." Attention, utiliser le masque pour couvrir uniquement sa bouche réduira certes l'inconfort et facilitera la respiration, mais ne sera pas efficace contre le coronavirus. "Un grand nombre de personnes met le nez en dehors du masque : porter de cette manière, il ne peut pas être utile", déplore Étienne Decroly, directeur de recherche au CNRS, auprès de LCI.

Le changer en cas d'humidité

Il n'est pas non plus nécessaire de conserver son masque une fois que celui-ci est humide, à cause de la pluie ou de la transpiration. "Un masque, lorsqu'il est mouillé, n'est plus efficace", assurait sur LCI Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Robert Poincaré de Garches.

Cela implique donc d'en utiliser plusieurs dans la journée. S'ils ne sont pas jetables, "il est utile de prévoir deux contenants pour séparer les masques propres des masques usagés", rappelle l'IRSST.

La rédaction de LCI