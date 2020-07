Nouveaux clusters : de la Haute-Savoie à la Bretagne, les réunions de famille en cause

Il ne faut pas relâcher la vigilance. C'est le message lancé par la Direction générale de la Santé (DGS) ce jeudi 23 juillet dans son bilan quotidien. On assiste en effet à une recrudescence de nouveaux cas confirmés de coronavirus en France avec 1 000 contaminations en 24 heures et 10 nouveaux cluster, ou foyers de cas groupés, détectés depuis la veille. "Cette tendance de fond indique que nos habitudes récentes" (relâchement de l'application des gestes barrière, augmentation du nombre de contacts à risques...) "favorisent la circulation du virus depuis déjà plusieurs semaines", poursuit la DGS dans un communiqué.

Un cluster est apparu, par exemple, en Haute Savoie après un mariage organisé sur un bateau sur le lac d'Annecy. L'Agence régionale de santé (ARS) a entamé une campagne de dépistage qui a permis d'identifier une chaîne de 90 autres personnes potentiellement infectées. Suite aux tests, douze nouvelles personnes ont été confirmées positives. "Parmi elles, une personne est hospitalisée en réanimation hors de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans sa région d'origine", a indiqué l'ARS comme le rapporte l'AFP.

En Bretagne, où on assiste à une nette augmentation du nombre de cas de Covid-19, la préfète Michèle Kirry a également appelé ses concitoyens à respecter les gestes barrières lors des rassemblements et fêtes privés. "Ce qui est sans doute plus difficile à comprendre", a-t-elle observé. Dans le Finistère, des clusters ont été observés dans deux familles et deux événements privés réunissant plus de 200 personnes chacun.