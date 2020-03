1400 membres d'équipage confinés dans leur paquebot à Saint Nazaire

"On n'a pas de crainte que ça sorte du bateau, mais c'est pour eux, parce qu'ils sont quand même un bon paquet", s'inquiète un de transporteur interrogé sur le port. Une équipe du Samu est venue inspecter les malades, et le bateau sera prochainement désinfecté. Pourtant, malgré la situation, les gestes-barrière ne semblent pas respectés. En effet, les images d'une fête donnée samedi 21 mars laissent voir de nombreux contacts et une densité de fréquentation de la piste de danse qui rend impossible le respect du mètre de distance conseillé par les autorités sanitaires. Même constat pour ces images d'un atelier cuisine où les participants sont presque à touche-touche alors qu'ils fabriquent des croissants ou cette photo montrant des passagers jouant au billard.

Les autorités sanitaires s'attendent à une augmentation des cas mais ne s'expliquent pas la contamination. Le sous-préfet de Saint-Nazaire souligne qu'ils étaient en confinement depuis plusieurs semaines, un temps supérieur à la période d'incubation, et qu'ils n'étaient a priori pas en contact avec l'extérieur. "On n'a pas d'idées précises sur la façon dont c'est arrivé". Parmi les 29 cas, seul un fait l'objet d'une hospitalisation, "dans un état sérieux". Si bien que, jusqu'à nouvel ordre, et sur arrêté préfectoral, le paquebot va rester à quai.