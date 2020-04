Confiner plus longtemps les plus de 70 ans ? "C'est injuste et arbitraire", estime une psychologue

Cette mesure, qui n'a pas reçu de précision, ni de caractère obligatoire, est vivement critiquée par certains seniors. Pour Marie de Hennezel, psychologue clinicienne de plus de 70 ans, la possibilité de maintenir les personnes âgées en confinement "n'est pas juste et complètement arbitraire".

Plus fragiles, elles sont les premières touchées par le Covid-19. Les "personnes âgées", qu'a évoqué Emmanuel Macron lors de son allocution lundi 13 avril, seront invitées à rester confinées après le 11 mai, date prévue de la fin du confinement. Une recommandation qui concernera par ailleurs les personnes "les plus vulnérables, en "situation de handicap sévère" ou "atteintes de maladies chroniques", a expliqué le président de la République.

Marie de Hennezel se dit "en pleine forme" et ne présenter aucune "comorbidité". C'est en cela que la psychologue dénonce une proposition "arbitraire" d'Emmanuel Macron lundi soir. En effet, elle distingue parmi les personnes âgées de plus 70 ans, des profils plus ou moins fragiles.

"Il y a à 70 ans des tas de seniors actifs", explique-t-elle au micro de LCI. "Certains travaillent et sont en pleine forme", lance-t-elle, distinguant différentes formes de vieillissement : "robuste" (les personnes qui ont encore toutes leurs capacités fonctionnelles), "usuel" (qui va vers une fragilité, à partir de 85 ans selon elle), et "avec morbidité" (qui concerne les personnes malades, ou fragiles). "C'est pour cela qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac,et mettre une barrière d'âge", conclue-t-elle, estimant que "cette barrière" devrait concerner les "comorbides", et non pas se placer au niveau de l'âge.

La psychologue alerte par ailleurs sur le danger de l'isolation des seniors, décrivant une "vraie dépression", et des risques de "tentatives de suicide".