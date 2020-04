Coronavirus : le gouvernement recommande aux Français de planifier leurs vacances d'été près de chez eux

"Le tourisme ne pourra reprendre que de façon concentrique, dans un premier temps, avec une clientèle d'ultra-proximité et on le voit, avec un certain nombre de sites qui vont pouvoir rouvrir", a développé le secrétaire d'Etat chargé du tourisme. Parmi eux figurent "les petits musées, certains sites naturels, parcs et jardins dans les départements qui seront 'verts', où le virus ne circule pas de façon active", a-t-il détaillé.

"Cela va être, dans un premier temps, le temps de l'ultra proximité, et puis petit à petit, en fonction naturellement de l'évolution du virus, les décisions pourront être prises pour élargir", a-t-il précisé.