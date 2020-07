Coronavirus : "Il faut se préparer à une reprise de l'épidémie", avertit à son tour Jérôme Salomon

Et d'insister: "Tous les services de l’État, les professionnels, les acteurs de terrain sont mobilisés pour gérer les clusters actuels et anticiper un rebond épidémique cet automne ou cet hiver".

Selon le dernier bilan établi par la DGS, la France a enregistré 13 nouveaux décès dus au nouveau coronavirus au cours des dernières 24 heures, pour un total de 29.933 morts depuis le 1er mars. "Nous avons appris beaucoup et acquis de l’expérience au cours de ces derniers mois " et "nous faisons tout pour tirer toutes les leçons de la première vague et anticiper au mieux avec l’ensemble des acteurs", a encore souligné celui qui est devenu l'une des incarnations de la crise sanitaire traversée par la France au cours des derniers mois.

Dans le détail, le directeur général de la Santé rappelle que "nous savons tester et avons d’importantes capacités à le faire ; nous savons tracer et isoler tout porteur du virus. Nous savons déployer des lits de réanimation supplémentaires."

Soulignant que la prudence est sans nul doute la clé pour freiner un retour de l'épidémie, et éviter cette éventuelle seconde vague, il invite "chacune et chacun" à continuer "de respecter les mesures barrières, les mesures d’hygiène, la distanciation physique et le port du masque, surtout en situation de promiscuité et dans un espace clos".