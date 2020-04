Coronavirus : des pompiers sanctionnés en raison de leur moustache en Moselle

Ils sont vingt-cinq hommes de terrain à avoir été suspendus en raison de leur pilosité faciale. Tout a commencé avec une note datant du 16 mars où le Service d’incendies et de secours départemental (SDIS) de Moselle interdit aux pompiers le port de la barbe et de la moustache. Cette décision a manifestement été prise pour respecter les consignes sur le port des masques FFP2, utilisé pour protéger les professionnels et limiter la propagation du coronavirus. Les sapeurs-pompiers ont ainsi été intimés de raser intégralement barbes et moustaches, jugés incompatibles.