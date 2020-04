Coronavirus : l'Inserm alerte sur une levée du déconfinement sans stratégie dans une étude

L'institut précise qu'il ne s'agit pas là d'une "tentative de prédiction", mais présente par cette étude "une évaluation des effets des différents scénarios, tenant compte du type de mesures plus ou moins contraignantes et du moment où celles-ci seraient appliquées". Les chercheurs de l'Inserm alerte en premier lieu que le danger d'une levée brutale du confinement, celle-ci entraînerait un risque de seconde vague épidémique et saturerait tous les établissements hospitaliers.

La levée du confinement ne pourra d'abord se faire, selon les chercheurs, que par une recherche intensive, (et donc par la mise en place de tests) des personnes porteuses du virus et de leurs contacts afin de les placer en isolement. Si trois quarts de ces personnes parviennent à être dépistées et isolées dans le le mois suivant le déconfinement, cela permettrait, notamment d'assouplir les règles en matière distanciation sociale.

Dans le cas de la région d'Île-de-France, l'institut estime qu’au 5 avril, la proportion de personnes déjà infectées par le Covid-19 se situait entre 1 % et 6 % et que par l'importante réduction des contacts en raison du confinement, le taux de reproduction passerait de 3 (100 individus infectés transmettrait le virus à 300 personnes) à 0,68 (qu’à 68 personnes désormais).

Parmi les premiers assouplissements possibles venant accompagner cette levée progressive du confinement: le retour au travail sur site d'un grand nombre de salariés et la reprise graduelle des activités non essentielles. Les établissements scolaires resteront cependant fermés et les personnes âgées ou plus fragiles demeureront confinées. L'Inserm émet des réserves quant à une levé du confinement début mai, une date qui permettrait de réduire de 80% le nombre de personnes atteintes du Covid-19 lors du pic épidémique et retarderait, de 1 mois et demi à 3 mois, l'arrivée d'une seconde vague. Les capacités d'accueil en unité de soins seraient toutefois débordées par le nombre d'interventions qu'elle soient modérées ou sévères.

Selon Vittoria Colliza , directrice de recherches à l’Institut Pierre-Louis d’épidémiologie et de santé publique travaillant dans modélisation des épidémies pour l'Inserm, le fait d'attendre encore pour lever le confinement a l'avantage de garder un nombre de cas abaissé et ainsi de soulager les établissements hospitaliers mais aussi d'augmenter le nombre de tests et de permettre "une préparation logistique et indispensable en termes humains et organisationnels."

La levée du confinement se fera donc lorsqu'il y aura un contrôle jugé efficace de la circulation du Covid-19 sur le territoire, celle-ci étant nécessaire pour atteindre un pourcentage de la population ayant rencontré le virus suffisamment élevé ( environ 60%) afin de garantir une immunité collective.