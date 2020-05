Le coût du confinement en Corse est devenu "insupportable", estime le préfet

Il est temps que ça se termine. Le préfet de Corse, Franck Robine, prévient : le confinement a "un coût humain, social, sanitaire et économique qui est devenu insupportable" pour l'Ile de Beauté, a-t-il lâché ce mardi lors d'un point presse commun avec la directrice de l'Agence régionale de Santé. Malgré cette mise en garde, Franck Robine, insiste toutefois sur la nécessité d'une sortie "progressive".

"Des malades ont vu leur état de santé s'aggraver du fait du report d'opérations et il y a "un recul inquiétant" de la vaccination des jeunes enfants", a-t-il ajouté précisant que "si on ne sort pas du confinement, on aura un coût sanitaire réel". Le préfet de Corse a également pointé le "coût social pour les enfants qui ne sont plus scolarisés physiquement" et le "coût humain pour les indépendants, les libéraux, les agriculteurs (..) qui n'ont plus de revenus depuis deux mois".