Coronavirus : le prix des fruits et légumes a bondi de 9% depuis le confinement, selon une étude

Plusieurs facteurs expliquent la hausse des prix, par exemple, des citrons verts bio de 16% et des tomates en grappe bio de 25%. Tout d'abord, une demande plus importante, et des producteurs qui peinent à tenir la cadence. Les produits importés se sont faits plus rares depuis le début de la crise, les frontières de l'Italie et de la Pologne qui exportent beaucoup sont fermées. Dans les rayons, les étals ne sont plus remplis de produits bon marché, espagnols ou marocains, mais par des produits français, locaux, de meilleures qualités, mais plus chers.

A cela s'ajoutent la main-d'œuvre bon marché venant du Maghreb ou d'Europe de l'Est pour les récoltes ayant fait défaut cette année et les frais de transports ayant augmenté de 30% - la mise en place des mesures de sécurité (masques, solutions pour nettoyer le matériel) participent aussi à cette augmentation.