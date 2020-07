Coronavirus : le professeur Eric Caumes redoute une "seconde vague dès cet été"

Ce sont les vacances d'été, tout juste amorcées, et le relâchement des comportements qui commence déjà à s'observer, qui l'inquiètent, alors même le coronavirus est une "maladie du voyage" par excellence. "On est tous inquiets", a ainsi confié Eric Caumes le chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, redoutant "une seconde vague (de l'épidémie) dès cet été."

A l'origine de cette crainte ? Une baisse de vigilance, à bien des titres. "Où sont les 700 000 tests par semaine qu'on nous avait promis ? On n'en fait même pas un tiers. On ne peut pas se permettre ce relâchement", s'alarme-t-il, entre autres.

Et de dénoncer par ailleurs, au sujet des voyageurs qui circulent et arrivent sur le sol français sans faire l'objet de contrôles poussés, le "grand laxisme" de la France. "Les personnes potentiellement infectées vont continuer d'embarquer, d'aller et venir en provenance de pays où le nombre de cas explose. On se voile la face et on ne fait pas bien le boulot alors qu'on le sait, le Covid-19 est une pathologie du voyageur"..