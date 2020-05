Le scénario du reconfinement, fatal pour l'économie ? Paris, mars 2020 − LIONEL BONAVENTURE / AFP

ACTIVITÉ - Ce mercredi 6 mai, Jean Castex a évoqué la possibilité de reconfiner le pays si jamais l’épidémie repartait de plus belle. Quelles conséquences économiques pourraient avoir un tel retour à la case départ ? Ne vaudrait-il pas mieux privilégier la méthode du "stop and go" pour maintenir l’économie à flot ? Eclairage avec le directeur de l’OFCE.

Alors que la date charnière du 11 mai se rapproche, la période d’après est dans toutes les têtes, et les doutes qu’elle comporte. Notamment un, redouté par l’exécutif : et si l’on déconfinait trop vite ? Ce mercredi 6 mai, Jean Castex, le "monsieur déconfinement" du gouvernement, auditionné devant la Commission des lois du Sénat, a évoqué la possibilité de reconfiner le pays et d’avoir "un plan prêt au cas où". Au cas où le "relâchement" observé ces derniers jours se poursuivait et que l’épidémie repartait de plus belle. Le reconfinement est-il inévitable ? Oui ou presque, selon Xavier Timbeau, directeur de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) : "Le nombre de personnes immunisées est faible (6 % au 11 mai, selon l’institut Pasteur, ndlr) et donc, à partir du déconfinement, il y a un risque élevé de reprise de l’épidémie. À partir du moment où il y aura matérialisation de ce risque, il faudra prendre des mesures plus strictes de distanciation qui peuvent aller jusqu’au reconfinement.".

Une perte de 30 % d'activité par mois

Ceci étant, un tel scénario est loin d'être souhaité par certains économistes. "Sur le plan économique, c’est terrible", avance Xavier Timbeau. Pas l’annonce en tant que telle, non, mais bien le fait que "l’épidémie n’est pas terminée" et qu’elle provoque, avec la mise en place du confinement, depuis ses débuts une perte de "30 % d'activité par mois". "Si l’on est réduit à faire comme aujourd’hui, l’impact économique serait maximal sur tous les secteurs. Tout l’enjeu, c’est donc de faire un reconfinement moins strict, mais pas un déconfinement non plus, d’avoir un entre-deux", préconise l'économiste. Par ailleurs, Jean Castex a profité de son audition pour insister sur la nécessité du déconfinement, afin que le pays, après plus de sept semaines à domicile, retrouve "les voies de la vie économique". Car tout l’enjeu, indique Xavier Timbeau, est de faire reprendre le travail aux Français en chômage partiel depuis le 17 mars, représentant la moitié des salariés du secteur privé, selon l’Insee.

Et le stop and go ?

Or, comment fait-on pour empêcher que l’épidémie ne reparte de plus belle tout en assurant la reprise économique ? En adoptant la méthode du stop and go ? Celle-ci consiste à alterner, pendant deux ans, entre des périodes de déconfinement et de reconfinement à chaque nouvelle hausse des hospitalisations, selon son théoricien, l'épidémiologiste britannique Neil Ferguson. Et aurait pour avantage de peser le moins possible sur l'activité économique.

Pas forcément, objecte Xavier Timbeau pour qui devoir trancher pour cette méthode ou un reconfinement strict reviendrait à choisir entre "la peste ou le choléra". "Le stop and go est une invention des épidémiologistes", rappelle l’économiste. "Sur le plan économique, sur certains secteurs, c’est presque comme faire un confinement complet." Et de s’expliquer : "Cela revient à créer une incertitude. En tant que restaurateur par exemple, vous rouvrez mais vous ne savez pas pour combien de temps. C’est un coup à provoquer la fermeture des restaurants et des hôtels. Mais cela concerne aussi l’industrie du spectacle : vous n’allez pas commencer à monter un projet si vous ne savez pas si vous aurez droit à une saison complète." Quitte à opter pour cette stratégie, le mieux selon selon Xavier Timbeau, serait d'opter pour "un stop and go complètement annoncé, avec un calendrier. Mais le problème, c’est que personne n’est capable de faire ce calcul."

Caroline Quevrain