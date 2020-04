Coronavirus : au moins 884 décès dans les maisons de retraite, selon des premiers chiffres "très partiels"

Si la France totalise désormais plus de 4.503 décès enregistrés dans les hôpitaux français, dont 471 dans les dernières 24 heures, aucun chiffre remontant des quelque 10.600 établissements sociaux et médico-sociaux n’avait été donné. Dans son point quotidien, Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, a pour la première fois levé le voile sur le bilan de l’épidémie dans les maisons de retraite. Un bilan à prendre cependant "avec beaucoup de précautions".

Au moins 884 personnes âgées sont ainsi décédées du coronavirus et 14.638 cas de contamination "confirmés ou possibles" ont été notés, a-t-il annoncé. Le numéro deux du ministère de la Santé a reconnu que ces résultats étaient "partiels", faute d’une remontée du terrain partout en France. Seulement une partie des plus de 7.400 Ehpad a fait remonter les cas. "Un dispositif spécifique de signalement a été mis en place depuis le 28 mars avec de premières remontées des données", explique Jérôme Salomon lors de son point presse. "L'ensemble des établissements de type Ehpad n'a pas remonté la totalité des cas et des décès. Les données sont donc toujours en consolidation et ce ne sont que des résultats partiels".