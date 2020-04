Muguet du 1er mai : la vente à la sauvette interdite, les fleuristes restent fermés

Pour les ventes de muguet du 1er mai, "les fleuristes n'ouvriront pas", a annoncé mardi le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume, même si "la vente par correspondance peut exister, comme le drive", a dit le ministre et les fleuristes pourront "vendre du muguet par livraison ou par retrait de commande", a précisé ensuite son ministère.

Ainsi, les fleuristes, qui ne peuvent pas honorer cette fête du Travail, ont le sentiment d'être les grands oubliés. Le muguet représente entre 20 et 30 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, selon la fédération des maraîchers nantais qui regroupe les producteurs installés à la périphérie de Nantes, où pousse plus de 80% du muguet vendu en France. En temps normal, durant le week-end du 1er mai, 31% des brins de muguet sont achetés chez un fleuriste, 25% en grande distribution, 11% sur un marché, 9% en jardinerie, 4% sur l'exploitation et 20% dans d'autres lieux, notamment dans la rue, selon le panéliste Kantar.