Vers un durcissement du confinement en France ? Les exemples à l'étranger

Localement, des municipalités ont toutefois décidé de durcir l'arsenal de mesures privatives de libertés. De nombreuses communes (Nice, Perpignan, Béziers, Montpellier, Mulhouse, Colombes, Charleville, Noeux-les-Mines, La Roche-sur-Yon, Puteaux...) ont d'ores et déjà instauré un couvre-feu sur tout ou partie de leur territoire. A Nice, Christian Estrosi envisageait d'aller plus loin lundi. "Trop de personnes ne respectent pas le confinement et les règles imposées prétextant le cas des pratiques sportives pour s’éloigner de leur domicile", a estimé le maire dans un communiqué. "Je lance un avertissement : si sous 48 heures, je constate encore des pratiques sportives inadaptées ou trop éloignées du domicile, je serai dans l’obligation d’interdire à Nice les sorties sportives."

Face à la propagation de la pandémie, faut-il aller encore plus loin dans les mesures restrictives ? En France, six jours après l'entrée en vigueur du confinement général de la population, des voix s'élèvent dans le corps médical mais également chez les responsables politiques pour demander un durcissement des mesures.

L'hypothèse d'un confinement total s'inspire des mesures prises en février par la Chine, notamment dans les régions les plus exposées au Covid-19. Des mesures qui s'étaient accompagnées d'un contrôle très strict de la population, assorties de mesures extrêmement coercitives comme le confinement forcé des habitants et l'autorisation de sortie très limitée, y compris pour faire les courses.

Hong Kong a ainsi imposé le port du bracelet électronique à toute personne arrivant de l'étranger, la région cherchant désormais à empêcher l'importation de nouveaux cas. A Taïwan, les personnes testées positives sont équipées d'un smartphone permettant de les tracer. Si elles quittent leur domicile, elles sont passibles d'une amende de 30000 euros et leur nom peut être publié. A Singapour, le non-respect des obligations de confinement est passible d'une peine de six mois de prison.

Enfin, des experts recommandent l'arrêt pur et simple des transports publics. Sun Shuopeng, chef de file de la Croix-Rouge chinoise en Italie, a ainsi estimé que les mesures prises par ce pays restaient insuffisantes. "Les gens ne portent pas de masque, et il y a encore trop de gens dehors. Les transports publics continuent de fonctionner", a-t-il souligné, jugeant que le pays devrait interrompre toute activité pour parvenir à bout de la pandémie.

En outre, les activités de plein air, jusqu'ici tolérées comme en France, sont dans le viseur. La région d'Emilie-Romagne a d'ores et déjà pris la décision d'interdire ces activités, qui incluent le jogging comme la simple promenade. Les déplacements n'y sont plus autorisés que pour raisons médicales, pour faire les courses ou, lorsque le télétravail est impossible, pour se rendre au travail.

En Italie, où le confinement général est en place depuis le 8 mars et sera prolongé en avril, la progression continue de la pandémie a poussé les autorités à durcir à nouveau les règles. Le gouvernement a ainsi décidé, à la fin de la semaine dernière, l'arrêt de toutes les activités économiques "non essentielles".

En France, l'amende en cas de non-respect des mesures de confinement est de 135 euros (1500 euros en cas de récidive sous 15 jours, 3750 euros d'amende et six mois de prison au-delà de trois violations dans un délai d'un mois).

En Italie, l'amende initiale est de 206 euros, avec une possible inscription au casier judiciaire, et trois mois de prison. L'Espagne, où la promenade est interdite depuis le 14 mars, a opté pour des sanctions plus lourdes, prévoyant une échelle de 100 à 600 euros d'amende, un an de prison, et 30000 euros d'amende en cas de "désobéissance à l'autorité".

En Autriche, le non-respect des règles est passible de 2000 à 3600 euros d'amende, et jusqu'à 30000 euros pour un restaurant qui ne respecterait pas les mesures d'interdiction. En Californie, premier Etat américain à avoir imposé le confinement, le non-respect des mesures est passible d'une amende de 1000 dollars.

L'Allemagne, où des mesures de confinement total se mettent en place en Bavière et en Sarre, tandis que les rassemblements au-delà de deux personnes sont autorisés, la peine prévue est de 1250 euros d'amende et dix jours d'emprisonnement.

La Norvège a pris des mesures spécifiques pour les habitants qui quitteraient leur résidence principale pour leur résidence secondaire. Pour éviter le déplacement de ces populations, une amende de 1250 euros et une peine de dix jours de prison a été prévue pour les personnes qui ne demeureraient pas dans leur résidence principale.