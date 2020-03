Coronavirus : réparateurs d'ordinateurs, pompes funèbres, cavistes... Ces secteurs qui ont échappé à la fermeture

Toute l'économie à l'arrêt… ou presque. Le Premier ministre a pris la parole samedi soir pour ordonner la fermeture des lieux "non indispensables", notamment les restaurants et les bars. Problème : un doute subsistait concernant certains commerces, autorisés ou non à ouvrir. La réponse à ce flou a été apportée ce lundi, un décret paru au Journal Officiel détaillant cette décision du gouvernement.

Sans surprise, le texte confirme les autorisations annoncées samedi soir par Edouard Philippe, à savoir les magasins alimentaires, les pharmacies, les banques, les bureaux de tabac et les stations-essence. Le décret précise de quels magasins alimentaires il s'agit : des grandes surfaces de différentes tailles, des supérettes, des supermarchés et des hypermarchés. A noter que les commerce de détail sont également autorisés : les boucheries, les poissonneries et les primeurs ou encore les cavistes.