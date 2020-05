Retrait de l'A380 de la flotte Air-France : les raisons d'un échec

D'abord programmé pour 2022, "l'arrêt définitif" de l'utilisation des A380 par Air France a finalement été avancé à cause des difficultés économiques engendrées par le coronavirus. Les énormes pertes liées à la pandémie ont simplement accéléré un processus d'ores et déjà programmé et enclenché.

Plusieurs raisons expliquent la perte de confiance progressive dans l’A380 et finalement son retrait des plans pour l’avenir de la compagnie française. Lorsque l'on parle de l'A380, il est difficile de ne pas mentionner son seuil de rentabilité élevé, donc difficile à atteindre. Il s'explique en partie par consommation importante en carburant. A titre d'exemple, un A380 consomme entre 100 000 et 110 000 litres de carburant pour Paris New-York ! Avec le souci économique du carburant, vient celui de l'environnemental. Sur cette même liaison et pour un vol avec 500 passagers, ce sont près de 500 kgs de CO2 qui sont rejetés dans l’atmosphère par le monstre aérien. Sur ces deux plans, des longs courriers à deux réacteurs, certes plus modestes, comme les B787, B777-300 ER ou l’A350 semblent ainsi représenter des alternatives plus viables.