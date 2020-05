VIDÉO - "S'il y a une deuxième vague, ça va être difficile à gérer" : paroles de soignants, épisode 5

Leur quotidien était déjà difficile avant, il l'est d'autant plus maintenant. Toutes les semaines, LCI échange avec plusieurs soignants. Tous, à chaque fois, nous témoignent d'un quotidien éprouvant, mais de cette même volonté de continuer à soigner les patients, du mieux possible. Malgré la fatigue, malgré parfois le manque de bras et le matériel adéquat.

Pour ce cinquième numéro, nous avons échangé avec le Pr Ariel Cohen, chef de service en cardiologie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, avec Caroline, manipulatrice-radio à l'hôpital de la Timone à Marseille et avec Camille, auxiliaire de puériculture dans une maternité de Seine-Saint-Denis.