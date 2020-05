Signalement des médecins, "contact tracing"... : comment seront recensés les malades à partir du 11 mai

En première ligne, se trouveront les généralistes. "A compter du 11 mai, il sera demandé à chaque médecin généraliste ayant pris en charge un malade du Covid-19 de recenser, avec le patient, l’ensemble des personnes avec qui il a été en contact et d’évaluer avec lui, selon des recommandations précises établies par les autorités sanitaires, si la nature du contact est telle que la "personne contact" est susceptible d’avoir contracté le virus", indique l’Assurance Maladie. En cas de suspicion de contamination, chaque médecin aura pour rôle d’entrer le nom et les coordonnées de la personne contact dans "un système d’information créé à cette occasion" par l’Assurance Maladie, et disponible en interne.

En deuxième ligne, celle-ci se chargera de prendre le relais et d’appeler dans les 24 heures ces personnes contact, voire de compléter au besoin les coordonnées transmises par le généraliste. Les 5 000 employés de l’Assurance Maladie, mobilisés à partir du 11 mai, auront alors une procédure à suivre, définie par Santé Publique France dans un guide pratique. Ils devront alors poser une série de questions à leurs interlocuteurs sur leurs activités récentes et leur présenter les consignes sanitaires à respecter : un isolement pendant 14 jours et la réalisation d’un test de dépistage PCR, pris en charge à 100 % par la Sécurité sociale, "qu’ils présentent ou non des symptômes de la maladie". Les brigades pourront également leur fournir un arrêt de travail, le cas échéant.