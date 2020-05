Surveillance des personnes infectées : que pourraient contenir les deux fichiers envisagés par le gouvernement ?

La population français y est plus ou moins prête. Certains s'interrogent notamment sur la sécurité de ces données. Pour limiter les risques, ce fichier ne sera consultable que par les professionnels de santé. Mais c'est malgré tout inquiétant pour les défenseurs des libertés individuelles. "Par définition, un fichier a vocation à être alimenté et à être consulté. Qui sont ces professionnels de santé ? C'est évidemment votre médecin. Mais c'est également le médecin de qui a besoin de connaître votre état de santé, c'est-à-dire votre banquier, votre assureur, votre patron", explique à TF1 Me Matthieu Juglar, avocat au barreau de Paris.

Le deuxième fichier viserait quant à lui à répertorier les personnes ayant été en contact avec un porteur du virus. Ce traçage serait effectué par le médecin ou un personnel hospitalier pour l'entourage proche du malade ; par l'assurance-maladie pour l'entourage plus large et par l'Agence régionale de santé pour déterminer l'ensemble d'une chaîne de transmission.

Des données sensibles partagées par de nombreuses personnes et qui, là encore, inquiètent. "A partir du moment où l'on est sur un traitement national, accessible manifestement par des administrations différentes, il faut se méfier du risque de 'détournement de finalité'. A partir du moment où ces données seront accessibles, il ne faudra donc pas en faire n'importe quoi et qu'on en fasse pas autre chose de ce qui était prévu au départ", prévient Guillaume Desgens-Pasanau, magistrat et professer au Conservatoire national des arts et métiers.