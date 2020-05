VIDÉO - Vente de masques dans les bureaux de tabac : "deux par personne maximum"... en attendant de nouveaux stocks

Evacuons d'emblée la question la plus prégnante : il n'est pas encore certain de trouver des masques chez votre buraliste ce week-end, malgré l'autorisation accordée à leur vente dans tous les bureaux de tabac le jeudi 30 avril. La faute à une très forte demande et de longs délais de livraison. Interrogés à ce sujet, et sur les conditions de ces ventes, ce dimanche 3 mai sur LCI, Philippe Coy, président de la Confédération des buralistes, a fait le point.