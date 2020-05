Coronavirus : le point sur la pandémie dans le monde

Après la réouverture des lieux de culte ce week-end, les restaurants et bars pourraient suivre cette semaine, comme l'a annoncé Jean-Baptiste Lemoyne ce lundi matin sur LCI. Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, a précisé que l'Etat français avait débloqué en tout 450 milliards d'euros pour soutenir les entreprises. Il a aussi estimé que la dette nationale devrait atteindre 115% du PIB d'ici la fin de l'année.

L'Italie devrait rouvrir ses frontières le 3 juin. Après les bars et restaurant la semaine dernière, les piscines, salles de gym et clubs de fitness ont repris leur activité ce lundi (sauf en Lombardie (31 mai) et en Basilicate (3 juin)).

Le gouvernement espagnol a annoncé que les frontières seraient rouvertes à partir de début juillet, sans donner pour l'instant de date exacte. Ce week-end, il a annoncé que les rencontres de sport professionnel, dont la Liga (championnat de football), allaient reprendre au cours de la semaine du 8 juin. Madrid et Barcelone peuvent aussi ouvrir de nouveaux les bars, cafés et restaurant alors que certaines plages sont de nouveaux accessibles dans le pays.

Bilan : 259.559 cas confirmés et 36.793 décès.

Le pays a exposé la suite de son plan de déconfinement progressif et annoncé la réouverture partielle des écoles à partir du 1er juin. Le retour se fera au fur et à mesure en fonction de l'âge des enfants, ceux âgés de 4 à 6 ans et de 10 à 11 ans seront les premiers concernés. Dans l'actualité également, Boris Johnson a défendu bec et ongles son conseiller Dominic Cummings, accusé de ne pas avoir respecté les règles de confinement. Selon le dirigeant britannique, celui qui est un des cerveaux de la campagne réferendaire de 2016 ayant conduit au Brexit a agi de "façon responsable, légale, et avec honnêteté".