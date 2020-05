Ecole : des pédiatres dénoncent la "distanciation excessive" et des mesures "inapplicables"

"Il est urgent de maîtriser nos peurs et d'aller de l'avant pour le bien des enfants", enjoignent une vingtaine de pédiatres, parmi lesquels le président de la Société française de pédiatrie Christophe Delacourt, dans une tribune publiée jeudi dans la revue spécialisée Le Quotidien du médecin. Ce groupe de médecins y dénoncent des "mesures de distanciation excessive" dans les établissements scolaires et réclament le retour des enfants à l'école.

Au troisième jour de la reprise des cours, les signataires de la tribune font le constat "de nombreuses difficultés à une réouverture pragmatique des classes", en raison de "blocages", alors qu'une deuxième vague d'écoliers a repris jeudi le chemin de l'école. "Ces blocages, soulignent-ils, sont alimentés par des craintes souvent non basées sur des faits, et aboutissent à des organisations non réalistes, et potentiellement fortement anxiogènes pour les enfants."