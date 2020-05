Coronavirus : 72% des Français pensent que le pays sera de nouveau confiné

Ils sont 24% à estimer cette hypothèse "très probable", et 48% à la trouver "plutôt probable". Les plus anxieuses sont les femmes : elles jugent probable un nouveau confinement à 76%, contre 69% des hommes.

Par catégories d’âge, ce sont les moins de 35 ans qui redoutent le plus la deuxième vague (82%), suivis des 35-49 ans (74%) et des 65 ans et plus (67%). Les citadins sont aussi les plus pessimistes, puisque 74% des habitants des centres-villes, des grandes villes et des banlieues jugent probable une nouvelle vague épidémique, contre 70% des habitants des communes en zone rurale.