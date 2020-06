Masques : de la pénurie à "l'embouteillage", comment en est-on arrivé là ?

En dehors des transports où il reste obligatoire, moins d'une personne sur deux en porte dans la rue. Quant à ceux qui n'en portent pas, ils disent être désormais équipés. "La crise sanitaire prend un tournant de baisse", relève Yves Dubief, soulignant que par conséquent, "le port du masque est moins important et surtout la population et les entreprises sont totalement équipées avec ces masques ou des masques d'importation".

Conséquence ? Les fameux masques chirurgicaux devenus indisponibles au plus fort de l'épidémie, le sont de nouveau et il est même possible de s'en procurer dans les grandes surfaces. De même, quand les masques lavables reviennent à 3 euros en moyenne l'unité en France, il n’excède pas un euro quand il est fabriqué en Asie. Ce calcul, l'Etat français lui-même l'a fait, puisqu'une commande de dix millions de masques lavables a été passée au Vietnam ce qui n'a d'ailleurs pas manqué de faire grincer des dents du coté du secteur du textile.

Car en effet, baisse des ventes n'explique pas à elle seule que la tendance se soit soudainement inversée et que de nombreuses entreprises qui s'étaient lancées à corps perdu dans cet effort industriel ont aujourd'hui du mal à écouler leurs stocks. La concurrence étrangère, et notamment asiatique, est aussi de retour.

Alors que la production "made in France" a impliqué ces derniers mois des investissements en matériel qui représentent des millions d'euros, des formations de salariés voire parfois des recrutements et que le secteur n'a pas été concerné, ou peu, par le chômage partiel, les entreprises ayant fonctionné à plein régime, l'Union des industries textiles demande à l'Etat de les aider à écouler leurs stocks, soit en France soit à l’international.

Pour rappel, face à la pénurie de masques qu'a connu le pays au début de cette crise sanitaire sans précédent, l'Etat a fait appel en urgence à la filière textile pour, dans un premier temps, équiper les salariés les plus exposés. A titre d'illustration, alors que les compteurs affichaient en la matière le chiffre zéro début mars, six millions de masques par semaine étaient produits début avril pour finalement atteindre 25 millions au mois de mai dans le but d'équiper toute la population française et même trente millions au début du mois de juin.