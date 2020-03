Des réserves "civique" et "sociale" appelées en renfort : qui est concerné ?

En outre, près de 40.000 étudiants en travail social n'ayant pas d'affectation actuellement pourront s'engager au sein de ces établissements : Ehpad, centres d'hébergement d'urgence, centres d'hébergement et de réinsertion sociale, accueils de jour, établissements de protection de l'enfance ou d'accueil d'enfants en situation de handicap, maisons d'enfants à caractère social et instituts médico-éducatifs. Ces étudiants pourront également prêter main-forte aux équipes des crèches et des micro-crèches réquisitionnées pour l'accueil des enfants des personnels engagés dans la lutte contre le Covid-19.

Lundi soir, sur TF1, Edouard Philippe s'est dit par ailleurs favorable à la mobilisation de la "réserve civique" face à la pandémie. "Nous avons besoin d'une réserve civique pour accompagner les personnes âgées, en veillant à respecter les consignes de sécurité que nous imposons et notamment le confinement", a-t-il précisé, et "veiller à ce que ceux qui sont dans des structures collectives puissent continuer à bénéficier de contacts".

De quoi s'agit-il ? Sur une base beaucoup plus large que les réserves sanitaire et sociale, cette réserve civique, instaurée par la loi Egalité et Citoyenneté de 2017 - consécutives aux attentats de 2015 - est constituée de citoyens français ou étrangers résidant en France, majeurs ou de plus de 16 ans avec autorisation parentale, tous bénévoles, susceptibles d'agir dans plusieurs domaines (solidarité, l’éducation, insertion professionnelle ou encore "interventions d’urgence en situation de crise ou d’événement exceptionnel").

Les volontaires de cette réserve sont d'ores et déjà susceptibles de s'engager, via une plateforme dédiée du gouvernement, pour proposer un mission ou intervenir au sein des établissements qui en ont besoin. Les missions proposées dans le cadre de la crise sanitaire sont variées. On peut ainsi proposer de faire des courses pour un voisin vulnérable, garder les enfants des personnels soignants ou encore distribuer des aliments de première nécessité. Les volontaires doivent, précise cette plateforme, respecter les mesures de sécurité, et les personnes de plus de 70 ans ou souffrant de maladies chroniques ne peuvent s'engager que dans des missions "à distance".