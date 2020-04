Tous les voyages annulés jusqu'au 15 septembre ? Pas d'inquiétude, c'est faux

Le début des vacances de printemps dans la zone C s'accompagnait, pour ne nombreuses familles, d'un projet de voyage. Des escapades en France ou à l'étranger qui se sont trouvées chamboulées en raison de la pandémie de Covid-19 et du confinement, et donc décalées à plus tard, lorsque la situation sanitaire rendra à nouveau possibles les déplacements.

Pour le moment, tous les voyages sont annulés, l'épidémie étant très active et les mesures de confinement toujours en vigueur. Cela ne signifie pas pour autant qu'il en sera ainsi jusqu'au 15 septembre. La capture d'écran intégrée au message a été tirée d'une diffusion de BFMTV le 2 avril. Il suffit de consulter le replay, à 14h52, pour se rendre compte que les propos des journalistes se référaient en réalité aux modalités d'annulation des voyages prévus jusqu'à cette date.

En plateau, la chroniqueuse interrogée répond en fait à cette question d'internaute : "J'avais prévu un long voyage au Mexique cet été et souhaiterais l'annuler, est-ce possible ?" L'occasion d'évoquer une ordonnance du 25 mars, relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure. Celle-ci entérine la mise en place de mesures spécifiques pour les voyageurs qui auraient réservé un séjour et souhaiteraient l'annuler. Le 15 septembre correspond, lui, à la date maximale de la réservation.