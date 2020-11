La SNCF promet "des prix accessibles" pour les TGV après la crise du Covid-19

"En sortie de crise, tout le monde va avoir des problèmes de pouvoir d'achat. Nous voulons retrouver des voyageurs en nombre et nous devons leur offrir des prix accessibles" a annoncé le PDG de la SNCF dans une interview au Figaro, publiée ce lundi.

Jean-Pierre Farandou souhaite "une tarification plus lisible, plus simple et plus accessible". Le PDG de la SNCF se dit exaspéré "que l'on associe ‘TGV cher’ à ‘SNCF’. Ce n'est pas vrai mais l'image est là". "Pour avoir une politique de prix accessibles, il nous faut impérativement baisser nos coûts de production", explique-t-il. "C'est faisable grâce, notamment, à la maintenance prédictive et à la digitalisation industrielle, qui nous permettront de mieux utiliser nos trains."

"L'année sera évidemment très mauvaise" estime-t-il. Sans prendre en compte les conséquences économiques du reconfinement pour l’entreprise, il affirme que "fin septembre l'écart de chiffre d'affaires était de 5 milliards d'euros par rapport au budget. La perte de marge opérationnelle (équivalent maison du résultat brut d'exploitation, ndlr) était de 4 milliards d'euros".