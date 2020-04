Ehpad : le droit de visite des familles rétabli dès lundi "sans contact physique"

Le ministre a précisé que ce droit de visite serait fait à la demande du résident et sous certaines conditions. Il ne sera pas possible de recevoir plus de deux visiteurs à la fois et les mesures barrières devront être appliquées : "Il y aura une interdiction de contact physique, mais le contact visuel sera possible", a-t-il précisé. Ce droit de visite encadré sera également applicable dans les établissements accueillant des personnes en situation de handicap.