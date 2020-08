Covid-19 : Emmanuel Macron exclut un reconfinement généralisé, mais qu'en pensent les spécialistes ?

"On ne peut pas mettre le pays à l’arrêt, parce que les dommages collatéraux d’un reconfinement sont considérables." Interrogé sur la situation dans une interview à Paris Match, Emmanuel Macron ne s'en cache pas : tout doit être fait pour éviter un reconfinement généralisé du pays. Plutôt que ce scénario radical, le président de la République souhaite privilégier des "reconfinements ciblés", dans des zones où le virus circulerait activement, et "si la situation l’imposait".

Reste que les avis divergent. Bruno Mégarbane, chef de service réanimation médicale et toxicologique de l'hôpital Lariboisière, n’exclut pas un reconfinement général de la France. "Si les choses ne sont pas appliquées correctement, on risque d’avoir un rebond épidémique comme on l’a connu en mars et en avril", fait valoir le médecin. Pour lui, il en va de la survie des hôpitaux, "face au débordement du système de soin, il n’y aura plus qu’une seule solution, c’est le confinement".