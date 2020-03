"Une vigilance de tous les moments" : des enseignants volontaires racontent l'accueil des enfants de soignants à l'école

Depuis la mise en place du confinement sur le territoire français, près de 12,5 millions d'élèves sont gardés à la maison et doivent suivre les cours à distance. Mais pour 20.000 à 30.000 enfants, selon le ministère de l'Education nationale, les cours se poursuivent à l'école. Ce sont les élèves dont les parents sont en première ligne dans la lutte contre le Covid-19, personnels hospitaliers, professionnels de santé en ville, ou encore personnels des Ehpad. Ils sont accueillis dans près de 7.600 écoles et collèges du pays.

"On s'engage selon ses disponibilités et selon ce que chacun peut supporter", raconte David, un enseignant volontaire dans une école polyvalente du 13e arrondissement de Paris, qui reçoit des enfants de maternelle et d'élémentaire. "Toute la journée, on est dans une espèce de pression sanitaire permanente : le port des masques, fortement recommandé pour les petites classes, le lavage des mains et l'obligation de tenir la distance d'un mètre entre les élèves. Le soir, on est rincé..."

Ce professeur accueille des élèves du CE2 au CM2, mélangés, mais dans des classes clairsemées, sécurité oblige. "Le Dasen (directeur académique, NDLR) a préconisé un maximum de dix enfants par classe, mais nous avons estimé que six élèves, c'était suffisant", explique-t-il. "Qu'ils soient petits ou grands, ces enfants sont dans une classe qui vit, où les interactions sont parfois inévitables."

Eviter les contacts entre les enfants : une préoccupation qui rythme la journée de ces enseignants, d'autant que chacun sait que les parents sont souvent exposés directement au virus. "On est dans une vigilance permanente, surtout avec les petits. A trois ans, on a envie de se rapprocher", explique Cécile, volontaire dans une autre école du 13e arrondissement, non loin de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. "Heureusement, on est relativement nombreux dans le secteur. La rotation peut se faire. On ne pourrait pas le faire tous les jours."

Au menu : des programmes un peu "allégés", un peu de sport, ou encore des correspondances écrites avec d'autres élèves de l'école qui sont restés à la maison - les enseignants volontaires continuent d'assurer, en plus de cette présence, les cours à distance pour leurs élèves habituels.