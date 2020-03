Coronavirus : face à la ruée des clients, la grande distribution appelle au calme et au civisme

Depuis plusieurs jours, et plus encore depuis l'allocution d'Emmanuel Macron jeudi 12 mars, des cohortes de consommateurs, inquiets face à l’accélération de la propagation du coronavirus, se ruent dans les hypermarchés, occasionnant des ruptures de stock dans certains rayons, notamment alimentaires. A la caisse, les vendeuses assistent, incrédules, à ce défilé de charriots remplis à ras de bord de papier toilette, boîtes de conserves et autres féculents.

Selon le cabinet d’études Nielsen, la semaine du 2 au 8 mars a une nouvelle fois été marquée par une forte augmentation (+5,6% en moyenne par rapport à la semaine précédente) des ventes de produits de grande consommation en hypers et supermarchés. Cette progression recouvre notamment un bond de 21,1% pour les produits d’épicerie (pâtes, riz, conserves…) et une hausse de 12,3% pour les produits de toilette et d’hygiène.

Une improbable course contre la montre face à une pénurie que les clients... organisent eux-mêmes. Contacté par LCI, Jacques Creyssel, délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD), lance un appel au calme, assurant qu’aucun risque de pénurie n’est à prévoir.