Face à des délais d'attente trop longs, des voyageurs se tournent vers des faux tests Covid

"Certains pays imposent aux voyageurs de réaliser des tests PCR dans les 48 à 72 heures avant de monter dans un avion. Ces mêmes obligations se retrouvent pour rentrer sur le territoire. Or, la saturation des centres d'analyses et les mesures prises pour prioriser les personnes ayant accès à ces tests, ne permettent pas aux voyageurs de recevoir leurs résultats à temps car ils ne sont pas jugés comme 'prioritaires'," déplore le réseau d'agences, dans le texte qui accompagne la pétition .

"Bien sûr qu'on en a entendu parler et que certains le font". Face à la difficulté à se faire dépister à temps, certains voyageurs n'hésitent vraisemblablement plus à recourir à de faux résultats de tests PCR négatifs pour pouvoir prendre l'avion. "Les agences de voyage nous en parlent car les clients leur en parlent", assure Richard Vainopoulos, Fondateur du réseau TourCom qui dit comprendre, sans l'excuser, que certains en arrivent à cet extrême. Et pour cause : il est lui-même à l'origine d'une pétition qui entend alerter les pouvoirs publics sur les délais jugés "beaucoup trop longs" pour obtenir les résultats des tests PCR avant de pouvoir embarquer.

"Les conséquences sont très graves pour les voyageurs qui ne reçoivent pas les résultats dans les temps et doivent donc renoncer à tous types de déplacements (personnels comme professionnels)", avance encore Richard Vainopoulos, s'appuyant sur l'exemple des femmes et hommes d'affaires, des étudiants et des ultramarins. D'après les remontées qui lui parviennent du terrain, les voyageurs réunionnais et guadeloupéens sont ainsi particulièrement affectés par ces délais, d'aucuns expliquant avoir attendu en vain le précieux document avant d'être refoulés à l’aéroport. "C'est inacceptable", estime-t-il, jugeant que d'autres alternatives, auxquelles ont recours d'autres pays, sont envisageables et que les "compagnies sont prêtes à trouver des solutions en ce sens". En attendant, alors qu'il estime à une semaine le temps nécessaire à la réception des résultats d'un test nasal, "c'est le système D qui l'emporte dans la mentalité latine [sic] et aujourd'hui, avec l'informatique, c'est très facile."

En témoignent les cas concrets rapportés dans la presse, locale notamment, de personnes qui, par le biais de logiciels de montage fournissent à des citoyens d'outre-Mer, coincés en métropole et en détresse, de faux certificats. Certains affirment même avoir été encouragés à cette démarche par le personnel chargé des contrôles. "Je me suis tournée vers cette personne pour lui demander comment ça se passer si je n’avais pas mes résultats, elle m’a directement répondu de falsifier mes documents et de ne pas me compliquer la vie", confie ainsi une voyageuse à Linfo.re.