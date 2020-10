Les Français soutiennent unanimement les soignants face au Covid-19 mais s’inquiètent pour l'avenir des hôpitaux, selon un sondage

Selon cette enquête réalisée entre la mi et la fin septembre, les Français se disent reconnaissants envers l'ensemble du système hospitalier pour avoir su faire face à la vague du coronavirus qui a déferlé sur le pays en mars dernier. Plus de 8 sur 10 (83%) pensent qu'elle a été plutôt bien amortie. Ce qui ne les empêche pas, pour autant, de s'inquiéter. Trois quarts des sondés (77%) se soucient de la situation sanitaire. Cette inquiétude touche même 84% des personnels hospitaliers, qui craignent, à 68%, d'être contaminés sur leur lieu de travail contre 59% chez les autres personnes en activité.

Les Français font unanimement confiance aux personnels de santé. Alors que l'épidémie de Covid rebondit depuis plusieurs semaines, obligeant les autorités à prendre des restrictions pour éviter une deuxième vague, plus de 9 personnes interrogées sur 10 (92%) disent accorder leur confiance aux médecins, selon le sondage trimestriel de l'Observatoire de la santé réalisé par Odoxa pour la Mutuelle nationale des hospitaliers (MNH), franceinfo, Le Figaro Santé et la Chaire Santé de SciencesPo. Le chiffre grimpe même 96% pour le crédit donné aux infirmières et les infirmiers. En parallèle, malgré une progression notable (+10 points depuis le mois d'avril), seuls 46% des Français assurent faire confiance au ministère de la Santé.

Dans ce contexte, plus de deux tiers des Français (68%) estiment que l'avenir des établissements de santé est insuffisamment pris en compte par les pouvoirs publics. Pour 97% d'entre eux, cela constitue un enjeu de société majeur. Cette vision fait consensus chez 96% des personnels hospitaliers, 93% des retraités et, même, 64% des étudiants. Mais la confiance en cet avenir est au plus bas. 61% des personnes sondées pensent que la qualité des soins fournis va se détériorer, 91% chez les soignants. Les Français jugent, à 82%, que les moyens actuels (humains, financiers et matériels) de l'hôpital public sont insuffisants. Un constat partagé par 89% des personnels hospitaliers, qui se disent démunis pour bien soigner les patients.