Covid-19 en France : près de 2.000 cas confirmés et 15 nouveaux décès en 24h

D’après les chiffres de la Direction générale de la santé, publiés lundi, 1.955 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en France ces dernières 24 heures. Une baisse par rapport à la journée de dimanche qui enregistrait 4.897 nouvelles infections. En une semaine, la DGS dénombre 23.591 nouvelles infections au coronavirus.

Le nombre de clusters a quant à lui augmenté. 22 nouveaux foyers épidémiques ont été découverts et au total, on en dénombre près de 1232 depuis le 9 mai. 734 d’entre eux ne sont plus actifs. 233 nouvelles personnes ont été hospitalisées pour une infection au coronavirus et 43 autres ont été admises en réanimation. La DGS a enregistré 15 décès supplémentaires en 24 heures, portant le nombre de morts depuis le début de l'épidémie en France à 30.528 personnes. Les régions Île-de-France, Grand-Est, Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur regroupent à elles seules 68% des personnes en réanimation.